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نتنياهو: نعمل على استعادة أسرانا من غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:11 - 09 يوليو 2015
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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: « إننا نعمل على إعادة المستوطنين الإسرائيلييْن اللذين اجتازا الجدار الحدودي إلى غزة ونعتبر حماس مسؤولة عن سلامتهما ».

وأضاف نتنياهو تعقيبا على قضية  الإسرائيليين اللذين اجتازا الجدار الحدودي إلى غزة: « لقد عيّنتُ مندوبا شخصيا عنّي للعمل على تنسيق النشاطات المتعلقة بهذه القضية والاتصالات مع العائلات ».

وتابع قوله: « لقد تحدثت أمس مع والدي أفراهام منغيستو ومع شقيقه وقلت لهم إن منذ الاطلاع على هذه القضية لا نوفر جهودا لإعادته وقد اتفقنا على أننا سنلتقي قريبا ».

هذا وتوقع نتنياهو من المجتمع الدولي أن يدعو بصوت واضح إلى الإفراج على المستوطنين الإسرائيليين وأن يهتم بإعادتهما.

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