الطقس: ارتفاع الحرارة اليوم وانخفاضها غدا

توقعت الارصاد الفلسطينية بان يكون الجو صافياً بوجه عام ،ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة:2015/07/10: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت:2015/07/11: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد:2015/07/12: يكون الجو صافياً بوجه عام ،ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين:2015/07/13: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

القدس 30-19 29-18 29-18

بيت لحم 30-19 29-18 29-18

رام الله والبيرة 28-18 27-17 27-17

طولكرم 32-21 31-21 31-21

نابلس 31-19 30-18 30-18

قلقيلية 32-21 31-21 31-21

جنين 33-21 32-20 32-20

سلفيت 30-19 29-18 29-18

طوباس 33-21 32-20 32-20

روابي 31-19 30-18 30-18

الخليل 28-18 27-17 27-17

غزه 30-22 29-22 29-22

أريحا 38-25 38-24 37-24

خانيونس 30-22 29-22 29-22

الأغوار الشمالية 36-23 36-22 35-22

رفح 32-21 31-21 31-21