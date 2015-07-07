كاسياس يقترب من الانضمام إلى بورتو البرتغالي

كشفت وسائل إعلام برتغالية، يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز، أن نادي بورتو عرض على إيكر كاسياس حارس ريال مدريد عقدا لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، براتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو.

وأكد كارلوس كويتروبيا وكيل أعمال إيكر كاسياس العرض الرسمي المقدم من بورتو للنادي الملكي، مشيرا إلى أن الحارس الإسباني متحمس لعرض بورتو وقد أوصل رغبته لريال مدريد الذي تتبقى موافقته على شرط بورتو بدفع جزء من راتب اللاعب.

وسيحصل القديس كاسياس في حالة فسخ عقده مع ريال مدريد من قبل النادي، على ما يقارب 40 مليون يورو كشرط جزائي، ويعتقد الكثيرون أن هذا الشرط هو سبب بقاء الحارس حتى الآن في أسوار « سانتياغو بيرنابيو » هذا الصيف على وجه التحديد.

وتقدم بورتو بعرض 5 ملايين يورو كراتب سنوي لكاسياس الذي يحصل في ريال مدريد على 13 مليون يورو (متضمنة الضرائب)، وسيتعين على النادي الإسباني، في حالة موافقته على عرض بورتو، دفع 8 ملايين يورو لإيكر كاسياس لمدة عامين كتعويض عن فارق الراتب.

وذكر التلفزيون الإسباني من جهته، أن الصفقة مرتبطة بشرط أن يساهم الريال في دفع قسم من راتب كاسياس، في حين أكدت صحيفة « آس » المحلية أن ريال لن يوافق على الصفقة إلا إذا تكفل بورتو بدفع كامل راتب الحارس المخضرم (34 عاما) المرتبط بالنادي الملكي لعامين آخرين حتى عام 2017.