الأسير المجاهد داوود حمدان يواصل إضرابه لليوم الثالث على التوالي

أكدت عائلة الأسير داوود عيسى محمد حمدان « شواورة » (34 عاما)؛ لمؤسسة مهجة القدس اليوم الثلاثاء؛ أن نجلها يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وأضافت العائلة أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية أخبرت نجلها بأن له مقابلة اليوم؛ للتعرف على مطالبه وعلى تداعيات إضرابه؛ سيما وأن آخر أمر اعتقال إداري بحقه لمدة شهرين؛ وبحسب حالات سابقة فسيتم نقله إلى زنازين العزل الانفرادي كأسلوب ضغط عليه لتعليق إضرابه.

جدير بالذكر أن الأسير داوود حمدان ولد بتاريخ 09/05/1981م؛ وهو متزوج ومن بلدة الشواورة قضاء بيت لحم جنوب الضفة المحتلة؛ وسبق أن أمضى ما يزيد عن ثمان سنوات في سجون الاحتلال باعتقالات سابقة.