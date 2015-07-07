أسرى الجهاد والشعبية: يجب مقاطعة محاكم الاستئناف من قبل الإداريين

أكد أسرى الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في سجون الاحتلال على دعم ومساندة خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال بوصفها أداة تسعى لشرعنة الاعتقال الإداري، ولا تختلف عن جهاز ما يسُمى القضاء العسكري والذي يهدف إلى النيل من إرادة المقاومين.

ودعا الأسرى في بيان وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه إلى العمل على صياغة برنامج وطني قانوني داعم لمقاطعة الأسرى الإداريين، وفرز لجنة قانونية عامة تأخذ على عاتقها دعم ومساندة الخطوة في المحاكم الدولية.

وأشار البيان إلى ضرورة جعل قضية الأسرى الإداريين والمرضى وعناوين أخرى جزء من المعركة الدولية التي يتم خوضها على صعيد الرأي العام العالمي، وما تأسس عليها من حركة مقاطعة للكيان الصهيوني، بحيث يمكن أن تشكّل هذه العناوين رافعة أخرى للتحرك الدولي.

وطالب بالعمل الوطني من أجل نشر ثقافة مقاومة الاعتقال الإداري، ويتأتى ذلك من خلال الفعل والعمل المستمر الفاعل، والذي يشير لنقاط سياسة الاعتقال الإداري وآثارها وتداعياتها، وأهمية مواجهتها.

وتأتي هذه الخطوة تأتي استكمالاً للإنجاز الذي تحقق من خلال المعارك التي خاضها العديد من الأسرى الإداريين وفي مقدمتهم الشيخ خضر عدنان