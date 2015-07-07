محمد صلاح يحسم قراره النهائي ويعود إلى تشيلسي

ذكر رامي عباس وكيل أعمال الجناح المصري الدولي محمد صلاح، أن موكله لن يعود لفيورنتينا الإيطالي, وسيشارك في فترة إعداد فريق تشيلسي الإنجليزي.

وقضى صلاح النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لـ« الفيولا », وقدّم معه مسيرة مميزة، لكن يبدو أنه يفضل الرحيل رغم المحاولات المستمرة من جانب الفريق الإيطالي لإقناعه بالبقاء في الموسم المقبل.

ويملك اللاعب حق تقرير مصيره سواء بالبقاء مع فيورنتينا أو العودة لتشيلسي.

وقال عباس لشبكة« سكاي سبورتس »: « صلاح سيشارك في معسكر إعداد تشيلسي ».

وأضاف: « النادي الإنجليزي أجرى اجتماعا الخميس في لندن، وصلاح سيتواجد معهم ».