إسرائيل تعقد مؤتمرا استخباريا لبحث التهديدات الأمنية

أعلن مدير عام وزارة الاستخبارات الإسرائيلية « رام بن باراك » أن الوزارة ستعقد مؤتمرا سنويا حول « الاستخبارات والوحدات الخاصّة ».

ويشارك في المؤتمر خبراء أمنيون إسرائيليون وغربيون، ويسعون خلال المؤتمر إلى سبر غور التطورات الأخيرة في سوريا والاتفاق النووي مع إيران.

وقال رئيس الطاقم السياسي والأمني في وزارة الحرب الإسرائيلية « عاموس غلعاد » إن التهديد الوجودي الوحيد الذي تُواجهه إسرائيل هو أن تكون إيران دولة نووية، وفي حال تحقق هذا الأمر فإن منطقة الشرق الأوسط ستتحول إلى جهنم، واصفا الاتفاق المُتبلور مع إيران بأنّه خطير جدًا، لأن الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني لن يعود قائمًا على الأجندة، وقد يجعل إيران على عتبة الدولة النوويّة، وقادرة على المضي قدمًا في تطوير السلاح النوويّ في فترةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ.

وأضاف غلعاد« أن إسرائيل تتمتع في هذه اللحظات بهدوءٍ أمني نسبي، وليست مُحاطة، كما في الماضي، بجيوش الأعداء بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، لأنّ الدول التي تُحيط بها: سوريا، لبنان والعراق، غير موجودة عمليًا على الخريطة كدول سيادية ».