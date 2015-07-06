وزير الدفاع الايراني يؤكد حتمية زوال « الكيان الصهيوني »

قال وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان الاثنين ان الغرب والولايات المتحدة لن يكونا بمأمن من أخطار وتهديدات « الكيان الصهيوني » مؤكدا حتمية زوال هذا الكيان.

وفي حديث له حول اقتراب موعد « يوم القدس العالمي » والذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، أشار دهقان الى ضرورة توحيد الصف الاسلامي من أجل تحرير الاراضي الفلسطينية والقدس الشريف من « الكيان الصهيوني »، محذرا من الفتن الطائفية التي يعمل هذا الكيان وبمساعدة اميركية لبثها بين شعوب المنطقة، بحسب وكالة أنباء فارس الايرانية .

وأشار دهقان ان « يوم القدس العالمي » الذي دعا اليه الامام الخميني يوحد بين المسلمين ويفشل مؤامرات الفتنة التي يحيكها اعداء الاسلام والمسلمين.

وأضاف دهقان ان الشعب الايراني سيكون دائما الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ويدعمه في نضاله لتحرير ارضه، مشيرا الى ان من يقتل الاطفال والنساء والشيوخ سيكون مصيره الزوال الحتمي في اشارة “للكيان الصهيوني”.