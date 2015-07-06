أسرى الجهاد في النقب يطالبون بالكشف عن مصير المضرب علان

طالب أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب الصحراوي إدارة مصلحة السجون الصهيونية, بالكشف عن مصير الأسير المضرب عن الطعام المحامي محمد علان.

وأوضح الأسرى في رسالة وصلت إذاعة الأسرى، أن إدارة السجون نقلت الأسير المحامي علان إلى جهة غير معلومة بعد تهور حالته الصحية, داعين أبناء شعبنا ونقابة المحامين والمؤسسات الإنسانية للوقوف بجانب الأسير الإداري علان, وكشف جرائم الاحتلال بحقه, من خلال مناصرته ومساندته, بعد قرابة العشرين يومًا من إضرابه عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري.

وحمل أسرى الجهاد إدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير علان, محذرين من تدهور حالته الصحية, وأعلن الأسرى أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي, وسيقومون بواجبهم تجاه الأسير محمد علان.

وإليكم نص الرسالة الخاصة التي وجهها أسرى النقب:

بسم الله الرحمن الرحيم

« واللذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين »

فإن و بعد مرور ما يزيد على العشرين يوما على إضراب الأسير المجاهد المحامي محمد علان, وبعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير ومفاجئ, وبعد نقله إلى جهة مجهولة, فإننا ندعو جماهير شعبنا العظيم أفراداً ومؤسساتاً وتنظيمات, إلى حملة تضامنية واسعة لإنقاذ حياة الأسير علان, ولدعمه في تحقيق مطلبه بالحرية, كما وندعو نقابة المحامين الفلسطينية إلى الوقوف عند مسئولياتها والعمل على التدخل القانوني العاجل لمساندة الأسير علان, وإيصال قضيته إلى الجهات الحقوقية والمؤسسات الإنسانية للتدخل العاجل والكشف عن مصير الأسير علان وإنقاذ حياته, وإننا في أسرى حركة الجهاد في النقب إذ نحمل إدارة مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن حياة الأسير محمد علان, فإننا نعلن أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه الجريمة التي ترتكب بحق المحامي محمد علان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين

أسرى حركة الجهاد الإسلامي – سجن النقب