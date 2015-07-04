صواريخ من سيناء على اسرائيل

أعلن مسلحون موالون لتنظيم ولاية سيناء أنهم أطلقوا 3 صواريخ على إسرائيل من شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر.

وجاء الإعلان في بيان نشرته جماعة تنظيم « ولاية سيناء » بصفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وسقط صاروخ واحد على الأقل في أرض خلاء جنوبي الأراض المحتلة. ولم تتسبب الصواريخ في خسائر بشرية.

ويتوقع محللون أن تثور مخاوف جمة في إسرائيل إذا كان الحادث بمثابة بداية لهجمات بالصواريخ يشنها تنظيم « الدولة الإسلامية » عبر الحدود من سيناء.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كانت منطقة شمالي سيناء مسرحا لاشتباكات عنيفة بين قوات الجيش المصري ومسلحين موالين للتنظيم.