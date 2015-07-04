أسير داخل سجون الاحتلال يحصل على شهادة الماجستير بإشراف مروان البرغوثي

أنهى الأسير إسلام صالح جرار من مدينة جنين شمال الضفة الغربية متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الدراسات « الإسرائيلية » من جامعة القدس.



وكان جرار التحق بكلية الدراسات العليا في قسم الدراسات الإقليمية فرع « الدراسات الإسرائيلية » خلال اعتقاله في سجون الاحتلال، علما أنه أحد خريجي هذه الجامعة قبل اعتقاله.



ويعد جرار أحد أسرى كتائب القسام البارزين في محافظة جنين واعتقل عام 2002 وحكم بالسجن المؤبد تسع مرات، وله بصمات واضحة في العمل الجهادي خلال انتفاضة الأقصى، كما كان جرار عضوا في الهيئة القيادية لأسرى حماس، وكذلك فإن والده صالح جرار، أستاذ متقاعد وشاعر.



وأشرف القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي والذي يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية على رسالة ماجستير جرار.



وتقدمت الحركة الإسلامية في محافظة جنين بالتهنئة والتبريك للأسير جرار ولعائلته مؤكدة على أن إرادة الأسرى في التعليم وكسر القضبان لن يثنيها أحد.