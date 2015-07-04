إفطار جماعي لـ20 ألف فلسطيني في قطاع غزة بدعم قطري

نظمت مؤسسة « الشيخ عيد الخيرية » القطرية، اليوم السبت، إفطاراً جماعياً لـ20 ألف فلسطيني في قطاع غزة.



وقال بُرهم القرا، منسق المؤسسة، إن الإفطار الذي أقيم في ساحتي « الكتيبة »، غربي مدينة غزة، وبلدية خانيونس، جنوبي القطاع، « هو الأكبر من نوعه في فلسطين، حيث جمع 20 ألف صائم في لحظة واحدة ».



وأشار إلى أن الهدف من هذا الإفطار هو « تقديم رسالة إنسانية للعالم حول استمرار معاناة غزة، وضرورة التحرك لكسر حصارها ».



وشمل الإفطار، وفق القرا، أصحاب المنازل المدمرة، والمتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والعائلات الفقيرة.



وتقوم منظمات خيرية من بينها مؤسسات تركية، بتنظيم إفطارات جماعية، للأسر، والعائلات الفقيرة في القطاع.