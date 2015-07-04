فلكيا: تحديد يوم عيد الفطر السعيد ؟

اظهرت الحسابات الفلكية التي قامت بها المؤسسة العربية لعلوم الفضاء « بأن يوم الجمعة الموافق 17/07/2015 سيكون غرة شهر شوال واول ايام عيد الفطر السعيد ».

واوضح د.عبد الله خطبا مدير مؤسسة علوم الفضاء العربية :« ان ولادة هلال شهر شوال ستكون في تمام الساعة السادسة ودقيقتين وسيغرب في الساعة 19:53 مساء ، بينما ستشرق الشمس عند الرابعة وست دقائق صباحا وتغرب عند الـ 19:46 مساء. اي ستكون هنالك 7 دقائق لتحري الهلال وأعلان ثبوت الرؤية ».

واضاف :« سوف لن تكون الرؤية واضحة في بعض الدول اﻷسلامية لكنها ستتضح في مناطق أخرى. وسيكون باﻷمكان رصد الهلال ».