صور | اتحاد الكرة الطائرة يكرم أبطال موسمه الرياضي

توج اتحاد الكرة الطائرة أبطال موسمه الرياضي لعام (2015), بحضور عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ونائب رئيس الاتحاد, محمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية, باسل ناصر مدير مؤسسة الـ(undp), وشادي ناصر ممثل شركة جوال وعدد كبير من الحضور والشخصيات الرياضة والفرق المكرمة, وذلك مساء الجمعة في صالة فندق الكمودور.

وعبر عبد السلام هنية فخره واعتزازه بأسرة الاتحاد وجميع لجانه العاملة, منوهاً إلى أن الاتحاد نجح بالمحافظة على إقامة بطولات درجاته المختلفة, إضافة لبطولة الشواطئ.

كما قدم هنية شكره إلى شركة جوال راعية الدوري الممتاز, وإلى الشرطة الفلسطينية, التي عملت على حفظ النظام في كافة المسابقات الرياضية.

وأشار هنية إلى أن الاتحاد سيطلق بطولة كأس القطاع بعد عيد الفطر المبارك,

وذلك استكمالاً للموسم, الذي تم اختتام أجندته.

وشكر العمصي اتحاد الكرة الطائرة على مجهوداته الكبير التي قدمها طوال الموسم الرياضي, مؤكداً أنه من الاتحادات النشطة, التي أثبتت أنها تسير في خطىً ثابتة نحو الأمام.

وأكد ناصر ممثل جوال أن شركته تسعى دائماً إلى الاهتمام بقطاع الشباب والرياضة, وتقدم دعمها ومساندتها بشكل كبير في هذا الإطار, لما تمثله هذه الشريحة من أهمية كبير.

وكرم الاتحاد نادي الصداقة المتوج بلقب بطولة الدوري الممتاز بدرع الدوري العام, ووصيفه خدمات جباليا, وبطل الدرجة الأولى الكرامة ووصيفه السلام الرياضي, وبطل الدرجة الثانية الوفاق ووصيفه شباب النزلة وذلك بالكؤوس والدروع والمكافآت المالية.

كما قدم الاتحاد دروعاً تكريمية إلى كل من: شركة جوال, الشرطة الفلسطينية ممثلةً بقائدها العام اللواء تيسير البطش, وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالسيد سعيد أبو سلطان, إضافة لأندية خدمات جباليا, الصداقة, غزة الرياضي والأهلي والتي استضافت البطولات بدرجاتها المختلفة, إضافة لتكريم الحكام وأعضاء لجنة المسابقات.