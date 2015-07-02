بدران: القسام بالضفة لا تحتاج إذناً من أحد لتدافع عن شعبها

اعتبر القيادي في حركة حماس في الخارج حسام بدران، أن تحميل الاحتلال الإسرائيلي لبعض قيادات حماس في الخارج مسؤولية أعمال المقاومة في الضفة المحتلة، محاولة للتغطية على عجزه في منع رجال المقاومة من أداء واجبهم في الدفاع عن شعبهم.

وقال بدران في تصريح صحفي مساء الخميس: « إن التحريض الذي يمارسه الاحتلال يراد منه التأثير على علاقات حماس بالدول والأطراف المختلفة المؤيدة للقضية الفلسطينية ».

وشدد على أن كتائب القسام في الضفة الغربية لا تحتاج إذنًا من أحد، ولا قرارًا من أي جهة كانت كي تمارس دورها في مواجهة جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وتوجه بدران بالتحية للمقاومين مؤكدا على حق شعبنا الطبيعي في مقاومة الاحتلال بكل الأساليب والأشكال المتاحة.

وكان جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي« الشاباك »، أعلن عن تمكنه من تفكيك بنية تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس في مدينة نابلس كانت تعمل على استئناف نشاط الحركة في الضفة الغربية، واتُهم بدران بالوقوف وراء إنشاء هذه البنية.