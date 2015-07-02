مواد غذائية طبيعية.. وسيلة لمكافحة « جرثومة المعدة »

من المعروف أن بكتيريا « جرثومة المعدة » تتسبب في القرحة الهضمية والتهاب المعدة وأوجاع مزمنة. وأظهرت أبحاث علمية أن ما يقرب من ثلثي سكان العالم مصاب بهذه البكتيريا المعدية التي تنتقل بسهولة بين الأشخاص.

وقد لا تتسبب هذه البكتيريا دائما في آلام أو أمراض، أما إذا كان الحال عكس ذلك فهناك علاجات مختلفة لمكافحة جرثومة المعدة وأعراضها وفق ما ذكره موقع « بيسر غيزوند ليبن » الإلكتروني.

وجرثومة المعدة هي عبارة عن بكتيريا تتواجد في السّائل الحمضي الموجود في المعدة وتكون سببا في إحداث الكثير من الالتهابات والقرحات في جدار المعدة وتعمل على زيادة حموضة المعدة مما يتسبب في إحداث آلام حادة فيها.

موقع « بيسر غيزوند ليبن » الإلكتروني يستعرض بعض أهم المواد الغذائية الطبيعية والأعشاب التي تقوم بمكافحة جرثومة المعدة وتساعد على تفادي قرحة المعدة والتهابها:

عشبة رعي الحمام (اللويزة)

تساعد عشبة رعي الحمام (أو اللويزة أو الميليسا) في عملية الهضم والتخلص من انتفاخ البطن. وتشير دراسات مختلفة إلى أن الزيوت المستخلصة من اللويزة يمكن أن تساعد على مكافحة بكتيريا جرثومة المعدة والقضاء عليها نهائيا.

البروبوليس (العكبر)

البروبوليس أو العكبر هو عبارة عن مضاد حيوي طبيعي ومبيد بكتيري. فهذه المادة الحمضية اللزجة التي يجمعها النحل تقوي جهاز المناعة وتساعد على محاربة الالتهابات والمشاكل في المعدة. ويستخدم النحل العكبر لحماية خلية النحل من العدوى. ويؤكد الكثيرون على أنه يساعد أيضا على القضاء على بكتيريا جرثومة المعدة.

الزنجبيل

انتشر الزنجبيل في جميع أنحاء العالم وذاع صيته بسبب فوائده الصحية العديدة وخاصة مساعدته للجهاز الهضمي في عملية الهضم. ويُنصح باستهلاك الزنجبيل لعلاج الحرقة والدوخة والغثيان والآلام الحادة في المعدة، ووفقا لخبراء الصحة فإن هذا المبيد البكتيري الطبيعي يمكن أن يعطي مفعوله في مكافحة جرثومة المعدة.

الملفوف (الكرنب)

كذلك تناول الملفوف يساعد أيضا على محاربة بكتيريا جرثومة المعدة، ويمكن للملفوف أن يؤدي إلى انتفاخ البطن لذلك يُنصح باستهلاك كميات قليلة منه في البداية لمعرفة مدى تأثيره على المعدة. ويمكن تحضيره كسلطة على شكل قطع صغيرة مع قليل من الخل والليمون أو استهلاكه كعصير طازج مع قليل من الماء.

البروكلي (القرنبيط الأخضر)

يحتوي البروكلي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الألياف ومواد إضافية تُعرف بالفايتوكاميكال تساعد على محاربة الكثير من الأمراض. وأشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أن استهلاك البروكلي يقاوم بكتيريا جرثومة المعدة. ويحتوي البروكلي أيضا على مادة سولفورافان التي تقي من التعرض لسرطان المعدة. ويتسبب تناول البروكلي في انتفاخ البطن لذلك فمن الأفضل طهيه بالبخار وتقديمه مع قليل من الكمون والزنجبيل.

الكركم

فوائد الكركم لا تعد ولا تحصى. وتم التعرف على مزاياه الطبية عن طريق الطب الصيني والهندي القديم وصار يتمتع خلال السنوات الأخيرة بمكانة طبية مهمة. ويساعد الكركم على التخلص من اضطرابات في المعدة ويُسهل عملية الهضم كما يساعد عند الشعور بالضيق أو بالرغبة بالتقيؤ والغثيان وانتفاخ البطن.

ويحفز الكركم المعدة على إنتاج السّائل الحمضي وفي الوقت نفسه يحمي الغشاء المخاطي في المعدة ويحارب بكتيريا جرثومة المعدة. ويوصي خبراء الصحة بعدم المبالغة في استهلاك الكركم.

كما يؤكد الخبراء على الأشخاص المصابين ببكتيريا جرثومة المعدة باستهلاك المواد الغذائية التي تتوفر على المضادات الحيوية.

ومن بين هذه المواد الثوم والبصل والزنجبيل والزعتر وإكليل الجبل والنعناع والعسل. أيضا الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك (متممات غذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر) وبكتيريا حمض اللبنيك والبفيدوبكتيريا مفيدة لمحاربة بكتيريا جرثومة المعدة.

وينصح الخبراء الأشخاص المصابين ببكتيريا جرثومة المعدة كذلك بتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والطحين المكرر والأرز، وينصحون بتناول الفواكه والخضروات الطازجة والإكثار من شرب الماء.