البيت اليهودي يدعو نتانياهو لتوسيع الاستيطان بدلاً من التسهيلات

طالب حزب البيت اليهودي برئاسة، نفتالي بينت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إلغاء التسهيلات التي منحها جيش الاحتلال للفلسطينيين لسكان الضفة الغربية خلال شهر رمضان، وان يتم بدلا من التسهيلات منح تراخيص لتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة لتعزيز الاستيطان.

وقد تظاهر مساء اليوم الأربعاء كل من الحاخام ايلي سدان قائد الكلية العسكرية في مستوطنة عيلي وافي روئه رئيس مجلس « يشع » الاستيطاني برفقة عشرات المستوطنين أمام بنيامين نتنياهو احتجاجا على السياسة الأمنية التي يقودها نتنياهو، والتي لا تطاق بسبب منحه تسهيلات لسكان الضفة الغربية في شهر رمضان.

وقد تظاهر الليلة الماضية مئات المستوطنين قرب مستوطنة « شافوت راحيل »، القريبة من نابلس حيث تم تنفيذ العملية التي قتل جرائها مستوطن وأصيب ثلاثة آخرين.

ويطالب المستوطنون الحكومة إعادة الأمن لهم في الضفة الغربية.