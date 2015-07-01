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مخاتير دير البلح يدعون الخيرين لتقديم يد العون للفقراء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:07 - 01 يوليو 2015
مخاتير دير البلح مخاتير دير البلح
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دعا مخاتير دير البلح شرائح المجتمع الفلسطيني في المحافظة الوسطى وفي أماكن تواجدهم إلى مد يد العون والمساعدة إلى الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.

فقد قال المختار أبو تامر حمدان: "نسعى لتعميق الشعور بمسؤولية وأهمية عمل الخير لدى الجميع والعمل على استنهاض وتحفيز الهمم لدى الأفراد وشرائح المجتمع لمد يَد العون والمساعدة لمن يحتاج من فقراء باعتبار أن عمل الخير عبادة حث عليها الدين والمجتمع.

وطالب المختار أبو تامر حمدان ان ينظر أهل الخير وأصحاب لقلوب الرحيمة بعين العطف والرحمة للفقراء المنتشرين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المخاتير قدموا مساعدات مالية لأربع أسر فقيرة في منطقة السواريحة والبركة بمنطقة دير البلح وعددهم 7 اسر كما قدموا مساعدات مالية لأسرى فقيرة في منطقة جباليا ومشروع بيت لاهيا والبصة والأبراج ومدينة دير البلح.

وقدم المختار أبو تامر شكره لفاعل الخير وللخيرين كافة من أبناء شعبنا الذين يشعرون بمعاناة الفقراء والمحتاجين.

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