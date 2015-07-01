« مهجة القدس »: الاحتلال يعزل أربعة أسرى من حركة الجهاد في سجن النقب

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأربعاء؛ أن سلطات الاحتلال في سجن النقب قامت بعزل أربعة من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجن؛ وذلك بعد أحداث التوتر والتصعيد التي سادت السجن نتيجة التضييق وسياسة التفتيش المهين أثناء زيارة أهالي الأسرى أمس.

وأفادت المؤسسة أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية ألغت جميع زيارات الأهالي لأسرى سجن النقب؛ حيث كان من المفترض أن تتم اليوم زيارة أسرى مدينة جنين القابعين في سجن النقب الصحراوي؛ إلا أن إدارة مصلحة السجون ألغت الزيارة في اللحظات الأخيرة؛ وأعلنت عن منع الزيارات حتى اشعار آخر.

وأضافت مؤسسة مهجة القدس أن الأسرى الأربعة الذين تم عزلهم هم كل من/

الأسير المجاهد/ حسن حسنين حسن شوكة (27 عاما)؛ وهو أعزب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة؛ اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 09/01/2014م؛ ومازال موقوفا؛ وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال أكثر من ثمان سنوات في اعتقالات سابقة.

الأسير المجاهد/ علاء الدين محمد إبراهيم درعاوي (36 عاماً)؛ وهو أعزب من بلدة الشواورة قضاء بيت لحم؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 19/06/2006م؛ ويقضي حكما بالسجن 12 عاما.

الأسير المجاهد/ ياسر محمود سالم سالم « درعاوي » (40 عاماً)؛ وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهو من بلدة الشواورة قضاء بيت لحم؛ واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 09/09/2007م؛ وصدر بحقه حكماً بالسجن عشر سنوات؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال؛ وخضع لعملية جراحية قبل شهرين.

الأسير المجاهد/ محمد إبراهيم محمد سياعرة (36 عاماً)؛ وهو متزوج وأب لطفل؛ وهو من بلدة خاراس قضاء الخليل جنوب الضفة المحتلة؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 11/06/2003م؛ وصدر بحقه حكما بالسجن 14 سنة ونصف؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويصنف ضمن الحالات المرضية في سجون الاحتلال؛ إذ يعاني منذ عشر سنوات من تضخم في الأوردة والشرايين في الفخذ الأيسر؛ وخلال تلك الفترة لم يقدم له أطباء مصلحة السجون الصهيونية أي علاج حقيقي وجذري بل اكتفوا بإعطائه المسكنات؛ وشهدت الفترة الأخيرة تطوراً خطيراً ظهر على حالته الصحية تمثل في زيادة حجم التضخم بشكل كبير ومقلق جدا؛ وتلقى وعودات من الإدارة بأنها سوف تخضعه لعملية جراحية قريبا؛ إلا أن هذه الوعودات لم تنفذ حتى اللحظة؛ علماً أن ذلك التضخم تسبب بمضاعفات خطيرة أثرت على حالته الصحية؛ إذ بدأ يعاني مؤخراً من آلام في المرارة والأمعاء وانسداد في المريء.