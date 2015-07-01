الشعبية: فشل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يُعمّق من الأزمة الداخلية

رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فشل المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفي قرار الرئيس في اجتماع اللجنة التنفيذية بالأمس إجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق، تعميق للأزمة الداخلية التي تتفاقم مع استمرار إدارة الظهر لإتفاق المصالحة بكل ملفاته.

كما اعتبرت الشعبية في بيان صحفي وصل لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، نسخة عنه، القرارات إصرار على المعالجة الجزئية لهذا الملف، وعلى الشروط المتبادلة التي تكون محصلتها إدامة حالة الانقسام ومضاعفة معاناة شعبنا وتعريض قضيتنا الوطنية إلى مخاطر حقيقية.

وشددت الجبهة على أن طريق الخلاص من هذا الواقع المظلم، يكمن مرة أخرى في توفر الإرادة السياسية، والإخلاص لمصالح شعبنا وقضيته الوطنية من خلال الوفاء لاتفاق المصالحة والالتزام الكامل بتنفيذه، والإسراع في دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد مع ضمان انتظام اجتماعاته لمعالجة كل ما يعترض طريق المصالحة بمسؤولية وشراكة لا بد منها.