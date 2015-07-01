بعد فرض طوق امني على المنطقة..إغلاق منزل الشهيد أبو جبل في القدس المحتلة

شرعت طواقم تابعة الاحتلال في القدس، فجر اليوم الأربعاء، بإغلاق منزل ذوي الشهيد عدي أبو جمل في بلدة جبل المكبر بالحديد، بعد فرض طوق عسكري محكم على المنطقة.

وقالت مراسلتنا إن قوات معززة وكبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة جبل المكبر بعد الساعة الثالثة من فجر اليوم وأخلت منزل الشهيد عدي أبو جمل (أحد منفذي عملية الكنيس في شهر تشرين الثاني العام الماضي) الذي يقطنه والده ووالدته وثلاثة اشقاء وشقيقة الشهيد وشرعت بإغلاق المنزل بالحديد.

واشارت مراسلتنا الى ان قوات الاحتلال تعتلي اسطح المنازل وتغلق كافة الطرقات المؤدية الى منزلي الشهيدين ويمنعون المواطنين والطواقم الصحفية من الاقتراب.

وفي وقت لاحق، انسحبت قوات الاحتلال بعد أن أكملت إغلاق نوافذ ومداخل المنزل بالحديد وأبقت على غرفة وحيدة منه تعود لجدة الشهيد.

وقالت مراسلتنا إن الاحتلال ألقى بأثاث وملابس سكان المنزل على الطريق حيث يتجمع أهالي بلدة جبل المكبر عند العائلة المتضررة.

وقالت فاطمة أبو جمل والدة الشهيد عدي إن إغلاق المنزل ليس له قيمة أمام استشهاد إبنها، مضيفة:' أحزن لأن في هذا البيت القديم تزوجت وانجبت اطفالي حتى كبروا واصبحوا شبابا واليوم بكل ما يحمل من ذكريات أغلقه الاحتلال امامنا وشردنا في الشارع.'

واندلعت مواجهات سرعان ما انحسرت عقب انسحاب القوات حيث اطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.