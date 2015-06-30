فيديو | البرازيلي هالك يفجر الكرة بتسديدة قوية

يتمتع البرازيلي هالك مهاجم فريق زينيت سان بطرسبورغ الروسي بقوة عضلية كبيرة، وبنية ضخمة، عدا عن أن تسديداته قليل من حراس المرمى من يستطيع إيقافها.

وصحيح أن اسم اللاعب يتطابق مع الشخصية الكرتونية الشهيرة هالك، التي تستطيع تحطيم كل من يواجهها، إلا أن البرازيلي لا يملك القوة نفسها.

تدريبات زينيت شهدت محاولات من لاعبي الفريق للتسديد على المرمى، وذلك في الوقت الذي التقط فيه النادي فيديو لتسديدة هالك، وقام بصنع انفجار مثير على برامج تحرير الفيديو، ليبدو أن الكرة انفجرت من تسديدة هالك.

ولكن هذا لا ينفي أن البرازيلي يملك قدما أهلته ليكون أفضل لاعب في الدوري الروسي للموسم المنصرم حسب اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي.

ولعب هالك لفريق العاصمة الشمالية 28 مباراة الموسم الماضي في الدوري، وسجل 15 هدفا، قاد بها فريقه للتتويج باللقب.

وفي دوري الأبطال والدوري الأوروبي سجل اللاعب 14 هدفا، قبل أن يودع فريقه اليوروبا ليغ من الدور ربع النهائي أمام البطل إشبيلية.

وانضم هالك إلى زينيت في عام 2012 قادما من بورتو البرتغالي.