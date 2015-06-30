السيسي يتوعد بتنفيذ أحكام الإعدام قريبًا

توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أحكام الإعدام قريبًا، ملمحا إلى الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال خلال مشاركته ظهر الثلاثاء في جنازة تشييع النائب العام هشام بركات الذي اغتيل أمس: إن « يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، لن ننتظر على هذا، سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن ».

وأضاف « خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات الجنائية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله، نحن نقابل إرهابا، إذا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا، ومحاكم تجابه هذا ».

وأردف السيسي « لن ننتظر 5 أو 10 سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا، هم يصدروا الأمر وهم داخل القفص (في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي) وبيتم التنفيذ، واحنا سننفذ القانون ».

وبثت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام الحالي تسجيل فيديو ادعت فيه أن مرسي أعطى إشارة من سجنه ب« الذبح »، وهذه كانت إشارة لاغتيال النائب العام، على حد قولها.

وخاطب قضاة ووكلاء نيابة كانوا حوله بعد الجنازة: « لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع، هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين ».

وتوفي النائب العام أمس الاثنين متأثرا بجراح أصيب بها في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه صباحا في حي مصر الجديدة الراقي شرق القاهرة.

ويعتبر بركات أعلى مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تنفذ في مصر في السنوات الأخيرة وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات بينها ضباط كبار في الجيش والشرطة المصرية.