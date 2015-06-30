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أسعار المحروقات لشهر تموز المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:29 - 30 يونيو 2015
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أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر تموز في  محافظات الضفة و قطاع غزة، اعتبارا من يوم  الأربعاء الموافق 1/7/2015، على النحو التالي:

 

 

الصنف                         السعر/ شيقل  

 

سولار                                     5.57

 

بنزين 95                               6.41

 

بنزين 98                              7.03

 

الكاز                                   5.57

 

 الغاز

1- سعر اسطوانة الغاز 12 كغم للمستهلك 51 شيقلا في محل الموزع.

 

2- سعر اسطوانة الغاز5 كغم للمستهلك 21 شيقلا في محل الموزع .

 

3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط .

 

4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم للمستهلك 204 شواقل.

 

5- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.17 شيقل .

 

وأهابت الهيئة العامة للبترول بجميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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