أسعار المحروقات لشهر تموز المقبل

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر تموز في محافظات الضفة و قطاع غزة، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1/7/2015، على النحو التالي:

الصنف السعر/ شيقل

سولار 5.57

بنزين 95 6.41

بنزين 98 7.03

الكاز 5.57

الغاز

1- سعر اسطوانة الغاز 12 كغم للمستهلك 51 شيقلا في محل الموزع.

2- سعر اسطوانة الغاز5 كغم للمستهلك 21 شيقلا في محل الموزع .

3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط .

4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم للمستهلك 204 شواقل.

5- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.17 شيقل .

وأهابت الهيئة العامة للبترول بجميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.