أسعار المحروقات لشهر تموز المقبل

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر تموز في محافظات الضفة و قطاع غزة، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1/7/2015، على النحو التالي:
الصنف السعر/ شيقل
سولار 5.57
بنزين 95 6.41
بنزين 98 7.03
الكاز 5.57
الغاز
1- سعر اسطوانة الغاز 12 كغم للمستهلك 51 شيقلا في محل الموزع.
2- سعر اسطوانة الغاز5 كغم للمستهلك 21 شيقلا في محل الموزع .
3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط .
4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم للمستهلك 204 شواقل.
5- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.17 شيقل .
وأهابت الهيئة العامة للبترول بجميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.