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اجراء فحص طبي للاعبي الدرجة الممتازة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:02 - 30 يونيو 2015
أحد لقاءات الدرجة الممتازة أحد لقاءات الدرجة الممتازة
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 قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إجراء الفحص الطبي للاعبين المصنفين للدرجة الممتازة فقط من خلال فروع اتحاد لجان العمل الصحي في المحافظات الجنوبية بدء من 1/7/2015 للموسم الرياضي 2015 ـ 2016 على النحو التالي : ـ

1 ـ اندية / شباب رفح ـ خدمات رفح ـ شباب خانيونس ـ اتحاد خانيونس ـ خدمات خانيونس فرع اتحاد لجان العمل الصحي في رفح .
2 ـ خدمات المغازي فرع اتحاد لجان العمل الصحي النصيرات .
3 ـ الشجاعية ـ غزة الرياضي ـ الشاطئ ـ الصداقة ـ الهلال فرع اتحاد لجان العمل الصحي منطقة المقوسي النصر .
4 ـ شباب جباليا مستشفى العودة .

علماً بان الفحص الطبي مجاناً للاعبين ورسوم التحاليل الطبية 30 شيكل لكل لاعب تدفع مباشرة لاتحاد لجان العمل الصحي .

وطالب اتحاد الكرة من الاندية ان تقوم بالتنسيق مع فرع اتحاد لجان العمل الصحي التابع لها لاجراء الفحص والذي سيكون بطريقة مجموعة من اللاعبين عدد 10 لاعبين اليوم الواحد الفروع تعمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً .

وعلى جميع الاندية الالتزام بالفحص الطبي قبل اغلاق باب القيد ولا يتم التعامل مع تسجيل اللاعبين إلا بعد اجراء الفحص الطبي .

وأكد الاتحاد بأن الفحص يشمل اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد فئة المصنف للدرجة الممتازة

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