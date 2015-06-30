الحملة الأوروبية تؤكد الإفراج عن المرزوقي وسلامة جميع المختطفين لدى الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الدكتور « المنصف المرزوقي »، وذلك بعد اختطافه منذ فجر الأمس، إثر قيام زوارق الاحتلال الحربية باختطافه هو وعدد من المتضامنين الأوربيين من على متن سفينة « ماريان » السويدية.

وفي التفاصيل، وخلال متابعة الحملة الأوروبية لكسر الحصار عن غزة لأوضاع المختطفين، أكد الدكتور« باسل غطاس » العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي في اتصال هاتفي مع رئيس الحملة د. مازن كحيل أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عنه وعن الدكتور المنصف المرزوقي في ساعات متأخرة من مساء الأمس، ونوّه أن جميع المتضامنين الذين تم اختطافهم بصحة جيدة، معلناً في الوقت ذاته عزمه المشاركة في أسطول الحرية القادم، متحدياً بذلك غطرسة الاحتلال وإرهابه.

ومن جانبها تحضر الحملة الأوروبية لكسر الحصار عن غزة استقبالاً شعبياً حاشداً في العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المتوقع أن يصل الدكتور المرزوقي إليها خلال الساعات القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد قامت باعتراض ومهاجمة السفينة السويدية « ماريان » التي كانت متجهة نحو قطاع غزة، ضمن أسطول الحرية الثالث، عند الساعة الثانية فجراً من يوم أمس 29 يونيو، وذلك بعد أن قامت بقطع الاتصال معهم لحوالي النصف ساعة، حيث احتجزت السفينة واختطفت جميع المتضامين العرب والأوروبيين المتواجدين على متنها، في المياه الدولية من على بعد « 95 » عقدة بحرية عن قطاع غزة.