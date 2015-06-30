انتشال جثث نحو 800 مهاجر من قاع المتوسط غرقوا قبل 3 أشهر

بدأت البحرية الإيطالية عملية انتشال جثث نحو 800 مهاجر من قارب صيد غرق في البحر المتوسط قبل 3 أشهر.

وجاء في بيان البحرية الإيطالية، أنها استخدمت 3 سفن وغواصات صغيرة يجري التحكم بها عن بعد لانتشال الجثث من قاع البحر بالقرب من حطام القارب على بعد حوالي 135 كيلومترا إلى الشمال من ليبيا وعلى عمق حوالي 370 مترا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن القارب الذي يبلغ طوله 20 مترا انقلب وغرق في أبريل/نيسان الماضي لدى اقترابه من سفينة تجارية كانت تحاول تقديم المساعدة.

وتحول حطام القارب إلى رمز لأزمة الهجرة المتواصلة إلى الشمال، إذ أن هذا الحادث كان الأكثر فتكا في البحر المتوسط منذ عشرات السنين.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي وقت سابق إنه يريد انتشال القارب كي « يشهد العالم بأسره ما حدث ».

في نفس السياق، تستعد إيطاليا لاستقبال نحو 2900 مهاجر أنقذوا الأحد قبالة شواطىء ليبيا ليرتفع إلى 68 ألفا عدد الذين استقبلتهم خلال النصف الأول من السنة، وهو مستوى قياسي.

وكان خفر السواحل قام الأحد بعملية واسعة لإنقاذ 21 مركبا تائها شاركت فيها سفن إيطالية وسفن حربية من بريطانيا وإيرلندا وإسبانيا وسفينة فينيكس التي تستأجرها منظمات إنسانية، وينتظر إنزال معظم المهاجرين في صقلية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 68 ألف مهاجر رقم أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل خلال النصف الأول من 2014 وبلغ حينها 63885 مهاجرا.

وتفيد منظمات إنسانية أن قرابة نصف المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا هم طالبو لجوء شرعيون هربوا من الحرب في سوريا أو من القمع في أريتريا.