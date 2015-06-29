أشرف نعمان يتلقى عروض من أندية إيطالية وبرتغالية ومصرية

تلقى اللاعب الفلسطيني أشرف نعمان المحترف في صفوف الفيصل السعودي، عددا من العروض لانتقاله لأحد الأندية الإيطالية أو البرتغالية أو المصرية، بالإضافة إلى العرض الرسمي من نادي الوحدات الأردني.

وأكد نعمان على جدية العقد المقدم من نادي الوحدات الأردني وأنه بانتظار موافقة نادي الفيصلي على العرض، نافيا ما تردد في تقارير صحفية اشــتراطه الحصول على مبلغ (80) ألف دولار للموافقة.

وقال نجم ترجي وادي النيص السابق إلى أن أندية من إيطاليا والبرتغال ومصر رافضا ً الكشف عن أسماء تلك الأندية، وذكر أنه يبحث طلبت كذلك التعاقد معه، رافضا مستقبله مع إدارة النادي الفيصلي خلال الأيام القادمة.

من ناحية أخرى أكد نعمان أنه في المراحل الأخيرة من رحلة الشفاء من الإصابة، وذكر أنه سيعود إلى الملاعب خلال أسبوعين فقط، أي أنه التي لحقت به أخيرا سيخوض الموسم القادم من بدايته، في حال لم تتجدد الإصابة.