كريستيانو رونالدو يبرم صفقة من نوعية خاصة

اصبح كريستيانو رونالدو مكسبًا لأي نادي أو رجل أعمال يتعاقد معه حتى وإن لم يكن العقد خاص بالساحرة المستديرة، بعدما اشترى الملياردير السنغافوري بيتر ليم، مالك نادي فالنسيا الإسباني، حقوق صور الدون.

وقامت شركة (مينت ميديا) التي يملكها رجل الاعمال السنغافوري، بإبرم اتفاقًا لمدة 6 سنوات، بعد توقيع اللاعب، وهو ما سيساهم في نمو العلامة التجارية في القارة الأسيوية، حيث ستمتلك الشركة حقوق جميع صور رونالدو ما عدا الخاصة بريال مدريد الإسباني.

وقال رجل الاعمل تعليقًا على الصفقة الجديدة: « رونالدو لاعب عظيم والعالم كله يتابعه لشعبيته الجارفة، علامة رونالدو ستنمو أكثر في القارة الأسيوية »، من جانبه أعرب رونالدو عن سعادته وأشار إلى أن الشراكة الجديدة ستكون إضافة جيدة لها.