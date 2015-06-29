ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

كريستيانو رونالدو يبرم صفقة من نوعية خاصة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:59 - 29 يونيو 2015
رونالدو رونالدو
مشاركة

اصبح كريستيانو رونالدو مكسبًا لأي نادي أو رجل أعمال يتعاقد معه حتى وإن لم يكن العقد خاص بالساحرة المستديرة، بعدما اشترى الملياردير السنغافوري بيتر ليم، مالك نادي فالنسيا الإسباني، حقوق صور الدون.

وقامت شركة (مينت ميديا) التي يملكها رجل الاعمال السنغافوري، بإبرم اتفاقًا لمدة 6 سنوات، بعد توقيع اللاعب، وهو ما سيساهم في نمو العلامة التجارية في القارة الأسيوية، حيث ستمتلك الشركة حقوق جميع صور رونالدو ما عدا الخاصة بريال مدريد الإسباني.

وقال رجل الاعمل تعليقًا على الصفقة الجديدة: « رونالدو لاعب عظيم والعالم كله يتابعه لشعبيته الجارفة، علامة رونالدو ستنمو أكثر في القارة الأسيوية »، من جانبه أعرب رونالدو عن سعادته وأشار إلى أن الشراكة الجديدة ستكون إضافة جيدة لها.

متعلقات