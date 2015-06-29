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« ولاية سيناء » يبث فيديو لحظة استهداف « قضاة العريش »

  • فلسطين اليوم
  • 11:20 - 29 يونيو 2015
هجوم مسلح هجوم مسلح
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بث ما يعرف المكتب الإعلامي لولاية سيناء، التابع لتنظيم داعش، فيديو يظهر فيه لحظة هجومهم على 3 قضاة بمدينة العريش في السادس عشر من مايو الماضي، ما أدى إلى مقتلهم بالإضافة إلى سائق الحافلة.

وأظهر الفيديو الذي بث تحت عنوان « تصفية القضاة »، اللقطات المصورة من جانب العناصر المسلحة الموجودين داخل سيارة كانت تسير بمحازاة سيارة القضاة الثلاثة، ثم قيام المسلحين بإطلاق كثيف للأعيرة النارية من أسلحة آلية، باتجاه سيارة القضاة، ما أدى إلى مقتل 3 منهم، بالإضافة إلى سائق الحافلة التى كانت تقلهم في شهر مايو الماضي.

 

 

 

 

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