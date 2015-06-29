حماس تدين سيطرة البحرية الإسرائيلية على إحدى سفن « أسطول الحرية 3 »

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سيطرة قوات بحرية إسرائيلية على إحدى سفن « أسطول الحرية 3 »، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي نشره اليوم: إن « سيطرة البحرية الإسرائيلية على إحدى سفن أسطول الحرية 3، يعتبر انتهاكا للقانون الدولي ».

وأضاف أبو زهري، إن اختطاف المتضامنين، ومنع السفينة من الوصول إلى غزة، بمثابة « إصرار من قبل إسرائيل على حصار غزة، وهو صورة للعربدة الإسرائيلية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمجتمع الدولي للخروج عن صمتهم، وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجريمة، حسب قوله.

وقال أبو زهري: » رسالة أسطول الحرية قد وصلت، وهذه السفينة نجحت في فضح جريمة الحصار وتعرية الاحتلال الإسرائيلي المجرم أمام شعوب العالم« .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من فجر اليوم »أنهم سيطروا على إحدى السفن التابعة لأسطول الحرية 3 (السفينة ماريان) التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليها« .

ويتكون أسطول الحرية الثالث من خمس سفن (مركبان للصيد وثلاث سفن سياحية)، أولها سفينة »ماريان« ، التي يسافر على متنها الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، وثانيها سفينة »جوليانو 2« ، التي سميت تيمناً بالناشط والسينمائي الإسرائيلي، »جوليانو مير خميس« ، الذي قُتل في جنين عام 2011، والتي على متنها مراسل الأناضول، إضافة إلى سفينتي »ريتشل« و »فيتوريو« ، وأخيرًا سفينة »أغيوس نيكالوس"، التي انضمت إلى الأسطول في اليونان