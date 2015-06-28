المنتخب الوطني يواجه الإمارات ودياً 31 أغسطس

يستعد المنتخب الفلسطيني الاول لكرة القدم، منتصف شهر أغسطس المقبل، لدخول معسكر تدريبي في ألمانيا، ضمن استعداداته لخوض الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2018، وكأس اسيا2019، بمواجهة شقيقه المنتخب الاماراتي في سبتمبر المقبل على استاد الشهيد فيصل الحسيني بضاحية الرام شمال القدس.

ويخوض الفدائي عقب انتهاء معسكره في ألمانيا، مواجهة ودية مع المنتخب اللبناني في بيروت يوم 31 أغسطس المقبل ، لينهي استعداداته لمواجهة الابيض الاماراتي بعدها بايام قليلة.

وقال عبد الناصر بركات ، مدير المنتخب ، في تصريحات لموقع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاحد، إن المعسكر التدريبي ومباراة لبنان الودية يمثلان تحضيراً مهماً في توقيت مناسب للفريق ضمن استعداداته لخوض مباراة قوية جداً أمام المنتخب الاماراتي.

واكد بركات أن المعسكر الخارجي سيعود بفوائد عديدة على اللاعبين، قبيل مواجهتهم الامارات من اجل الصراع على الحفاظ على صدارة المجموعة الاولى.

وتابع: مواجهة الامارات ستكون مُنعطفا هاما في مسيرة الفدائي بالتصفيات لأن الفريق سيخوضها متسلحا بارضه وجماهيره ويطمح بمواصلة المنافسة من أجل حجز مكانه بالتأهل للدور المقبل".

واشار بركات الى أن الفريق سيدخل معسكرا داخليا بعد منتصف الشهر المقبل، حيث سيتواصل حتى اقتراب موعد معسكر المانيا التدريبي.