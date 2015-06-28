خضر عدنان ينتصر على سجانه ويجبره على الأفراج عنه وفق شروطه

أكدت عدة مصادر مطلعة بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين أن سلطات الاحتلال رضخت لمطالب الأسير المضرب عن الطعام، خضر عدنان، وتوصلت معه إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في تاريخ 12/7 كما طلب بضمانات دوليّة.

وقالت زوجته رندة موسى إن الشيخ خضر عدنان انتصر على دولة الإحتلال بعد 56 يوم من الإضراب مؤكدة أن الإفراج عنه سيكون يوم الأحد القادم 12/7/2015 الموافق الـ 25 من رمضان بإذن الله (قبل ليلة القدر بيوم) مؤكدة أنه تم الحصول عل كافة الضمانات التي طلبها الشيخ خضر.

فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، انه تم التوصل لاتفاق ينهي قضية الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 56 على التوالي وقال فارس« في حديث مقتضب » لقد حقق الأسير عدنان ما أراد وكان انجازاً وطنياً رائعاً وسنعرض تفاصيل الاتفاق ومجريات المفاوضات التي تمت خلال مؤتمر صحفي.

سيقوم رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ومدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، وعائلة الأسير عدنان، بعقد مؤتمر صحفي صباح يوم الاثنين الموافق 29.6.2015 في مركز الإعلام الحكومي بتمام الساعة 11 صباحاً للوقف على تفاصل هذا الاتفاق.