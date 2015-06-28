كيف ستكون حالة الطقس في الأيام القادمة من رمضان؟

هطلت صباح اليوم الأحد أمطار محلية خفيفه في عدة مناطق من البلاد رافقها انخفاض على درجات الحرارة وهبوب رياح نشطة على فترات.

وعن تفسير سقوط هذه الأمطار، قال الراصد الجوي لموقع « طقس الوطن » ليث العلامي إنه كان بسبب تحرك منخفض جوي « سطحي » من شمال مصر باتجاه سواحل بلاد الشام خلال عصر ومساء يوم أمس حيث عمل في البداية على ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس حيث كانت اعلى من معدلاتها ب3 درجات مئوية ،وأثار الأتربة والغبار بسبب مساره شبه الخماسني.

وسرعان ما انحدرت كتله هوائيه رطبة واقل حرارة نحو شرق المتوسط عبر جنوب شرق أوروبا وتصادفت مع تواجد المنخفض الجوي « السطحي » شمال سوريا حيث عملت هذه الوضعية على نشوء أحوال جوية غير مستقرة وهطول الامطار على بعض المناطق .

أما عن التوقعات للفترة المقبلة، فتبقى البلاد حتى منتصف الأسبوع الجاري تحت تأثير الكتل الهوائية المُعتدلة بحيث تكون الأجواء صيفية عادية نهاراً ولطيفه ليلا تميل للبرودة النسبية أحياناً فوق الجبال وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية ، ومع يوم الاربعاء وحتى الجمعه ترتفع درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها إلى إعلى بقليل .