الرؤية العربية لإنهاء الاحتلال على طاولة الامم المتحدة

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير محمد صبيح، أن الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، سوف يطرح الرؤية العربية الشاملة، حول مساعي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، على اجتماعات لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى المسؤولين الروس خلال زيارته لموسكو والتي يبدأها الثلاثاء.

وقال صبيح إن مشاركة الأمين العام في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تعبر عن حرصه على التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مشاركته في اجتماعات اللجنة جاءت بدعوة من الأمم المتحدة، وأن الاجتماعات ستكون فرصة للتشاور مع القيادة والمسؤولين في موسكو، باعتبار روسيا عضو دائم في مجلس الأمن بشأن التحرك العربي لطرح مشروع قرار جديد في مجلس الأمن، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع سقف زمني لذلك.

وأفاد أن الجامعة العربية لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بكيفية تحقيق السلام في الشرق الأوسط والتعامل مع التحديات القائمة، لافتًا إلى أن الأمين العام سيلتقي وزير الخارجية سيرجي لافروف خلال زيارته لموسكو.