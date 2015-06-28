في تصريح مفاجيء.. بينيت يدعو للحوار مع « حماس »

في تصريح مفاجئ هو الأول من نوعه، دعا زعيم حزب « البيت اليهودي » في اسرائيل، وزير التعليم نفتالي بينيت، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، إلى تغيير السياسة التي تنتهجها إسرائيل تجاه قطاع غزة قائلاً: « إن السلطة الفلسطينية ومصر تقفان جانبا وتشجعان استمرار الحرب على القطاع لأنهما لا تأبهان بالوضع في القطاع »، على حد قوله.عن موقع حزب البيت اليهودي

وقال بينيت في لقاء بثته القناة الثانية للتلفزيون العبري الليلة الماضية، إن الوقت قد حان لأن تغير إسرائيل من طريقة تعاطيها مع الوضع في قطاع غزة، داعياً إلى السعي الى مبادرة دولية تشمل اعمار القطاع مقابل وقف تسلح الفصائل الفلسطينية في القطاع وتخليها عن حفر الانفاق.

ويبدو أن بينيت بات مقتنعا بالتفاوض وفق مبادرة وزير الخارجية الألماني شتاينايمر: التنمية مقابل الأمن.

واضاف بينيت، أن السلطة الفلسطينية ومصر لا تهتم بالقطاع وترغب أن يبقى يعيش أجواء حرب طوال الوقت ،لأن كليهما غير مهتم بالقطاع كما أنه لا يعنيهم الجيش الإسرائيلي والضحايا التي تسقط هناك. من المريح لهم ان يبقى الوضع على هذا النحو لأنه لا يكلفهم ادنى جهد« ، على حد تعبيره.

وأشار إلى، أن اجتياح القطاع والإطاحة بحكم حماس خيار غير مطروح حالياً، وأنه يعارض فكرة كهذه ولكنه يبقيها خيارا واردا.

وواصل حديثه قائلاً: »الجميع مرتاح لصراعنا الدائم مع حماس ولكن الحقيقة الثابتة أن حماس لا زالت هناك وهذا هو الوضع ولا يمكن تجاهل ذلك« .

وعقبت المذيعة على تصريحات بينيت قائلة بأنه التف على اليسار الإسرائيلي وبدا يسارياً في طرحه هذا، ولكنه أجاب أن التفكير السليم يلزم إيجاد حل لمشكلة القطاع عبر الإعمار المدني هناك مقابل وقف التسلح.

ولم يعارض بينيت فكرة بناء ميناء بحري في القطاع في إطار حل طويل الأمد مع حماس قائلاً: »إن هكذا أمور فنية سيتم دراستها في الكابينت إذا طرح الأمر على الطاولة عبر نظام مراقبة ومتابعة دولي وإنه لا يستبعد هكذا الفكرة".