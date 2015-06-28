الأسير عدنان يواصل إضرابه لليوم 55.. وتصعيد شعبي قادم

يواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال « الإسرائيلي » ضد سياسة الاعتقال الإداري لليوم الـ55 على التوالي، مصراً على الاستمرار في إضرابه حتى نيل حريته أو الشهادة.

في السياق ذاته، تتواصل الفعاليات التضامنية مع الشيخ خضر عدنان في الضفة الغربية وقطاع غزة وبيروت، دعماً وإسنادا له في حربه المفتوحة مع إدارة السجون الإسرائيلية، محذرين الاحتلال من حصول أي مكروه له.

وقد أعلنت الفعاليات العامة في حركة الجهاد الإسلامي، عزمها إقامة تظاهرات واسعة بعد غدٍ الاثنين في كافة مناطق قطاع غزة.

وقال مصدر في الحركة إن الفعاليات ستقام أمام عدد من المساجد المركزية في مدن وقرى ومخيمات القطاع في توقيت واحد.

وبيّن المصدر أن 300 تظاهرة أمام 300 مسجد ستنطلق بالتزامن عقب صلاة التراويح مباشرة .

وقال: إن المصلين سيحتشدون أمام المساجد عقب أدائهم صلاة التراويح رافعين صور خضر عدنان وشعارات دعمه وإسناده كما سيتم إضاءة الشموع تعبيراً عن تضامنهم مع والديه وزوجته وأطفاله ودعماً لمطلبه بالحرية.

وحول الرسالة من هذه الفعاليات قال المصدر : « إن خضر عدنان تحول إلى أيقونة شعبية وإنسانية تعبر عن كفاح شعبنا وشموخه . وبالتالي فإن الجماهير كلها خلف خضر عدنان تدعمه وتحمي مطالبه.

وأكد على أن »إسرائيل« في حال لم تستجب لمطلب حرية خضر العادل فإن المطلب سيتحول للرد على صلفها وتعنتها.

ويخوض المناضل الفلسطيني خضر عدنان إضراباً مفتوحاً عن الطعام ، فيما لا زالت سلطات الاحتلال تتنكر لمطالبه التي يجمع العالم الحر على أنها مطالب عادلة ومشروعة.

جدير بالذكر، أن عدنان خاض إضراباً مماثلاً لمدة 67 يوماً قبل عدة سنوات، وتحققت مطالبه بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، ورفع شعار »كرامتي أغلى من خبزي". وسار على دربه عدد من الأسرى ونالوا الحرية.