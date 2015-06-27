أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى يدخلون اليوم 27 من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير عبد محمود عبد عبيد (36 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 26 عامًا قضى منها 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2001، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لتنفيذ عمليات استشهادية.

يعد أحد أعضاء الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وتم نقله إلى عدة سجون، وشارك في عدة إضرابات جماعية ، وتعرض للتنكيل ، وحالياً يقبع في سجن هداريم.

والأسير هاني شاكر حسن لحلوح (38 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 18 عامًا قضى منها 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير رمزي محمد سالم أبو ريدة (28 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحكوم بالسجن 15 عامًا قضى منها ثمانية أعوام بعد اعتقاله عام 2007.

والأسير سامر علي داود عويسات (31 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن أربعة أعوام قضى منها ثلاثة أعوام بعد اعتقاله عام 2012.