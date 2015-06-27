الشيخ خضر يواصل إضرابه.. وقلق أممي حيال وضعه الصحي

يواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال « الإسرائيلي » ضد سياسة الاعتقال الإداري لليوم الرابع والخمسين على التوالي، مصراً على الاستمرار في إضرابه حتى نيل حريته أو الشهادة.

وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قال، إن « الأمين العام (بان كي مون) قلق للغاية بشأن التقارير المتعلقة بصحة وسلامة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، والذي يخوض اضراباً عن الطعام، منذ الخامس من مايو/آيار الماضي، احتجاجاً علي اعتقاله الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية ».

وأضاف حق، في حديثه للصحفيين، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، « إن بان كي مون حث السلطات الإسرائيلية، علي توجيه اتهامات له أو إطلاق سراحه، وهو ما يجب أن يشمل أيضا جميع السجناء الآخرين رهن الاعتقال الإداري، بما في ذلك أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ».

وأردف المسؤول الأممي قائلاً « إن موقف بان كي مون واضح، ويتمثل في أن جميع السجناء رهن الاعتقال الإدراي يتعين توجيه اتهامات لهم وفق قواعد قانونية، تتفق مع المعايير العالمية، أو إطلاق سراحهم ».

في السياق ذاته، تتواصل الفعاليات التضامنية مع الشيخ خضر عدنان في الضفة الغربية وقطاع غزة وبيروت، دعماً واسناداً له في حربه المفتوحة مع ادارة السجون الاسرائيلية، محذرين الاحتلال من حصول أي مكروه له.

جدير بالذكر، أن عدنان خاض إضراباً مماثلاً لمدة 67 يوماً قبل عدة سنوات، وتحققت مطالبه بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، ورفع شعار « كرامتي أغلى من خبزي ». وسار على دربه عدد من الأسرى ونالوا الحرية.