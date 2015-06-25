وقفة افطار « مي و ملح » تضامناً مع الشيخ خضر عدنان في غزة و الضفة

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء و الأسرى مساء اليوم فعالية مي وملح وقت الإفطار وآذان المغرب بالتزامن في عمان والقدس ورام الله وجنين، و في قطاع غزة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

و يشار الى أن الشيخ خضر عدنان يواصل اضرابه الفتوح عن الطعام، منذ 52 يوماً على التوالي، بالرغم من تدهور خطير على حالته الصحية, وتحذيرات من مغبة حدوث أي مكروه على حياته, وسط تواصل الفعاليات في كافة محافظات الوطن دعما وإسنادا للشيخ عدنان في معركته .

وكانت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمهلت بالأمس ؛ جهاز (الشاباك) الصهيوني مدة أقصاها أسبوعاً لحل قضية الشيخ المجاهد خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(52) على التوالي؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وحذرت الهيئة القيادية في بيانها لها، (الشاباك) الصهيوني من التعرض لحياة الشيخ خضر عدنان وعواقب استشهاده.

ودعت الهيئة، أسرى حركة الجهاد في سجون الاحتلال الصهيوني في كافة قلاع الأسر للاستعداد التام وشحذ الهمم في هذا الشهر الفضيل والنفير لنصرة الشيخ خضر عدنان.













