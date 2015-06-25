قراقع: الساعات القادمة حاسمة في المفاوضات بين عدنان والاحتلال

قال عيسى قراقع رئيس الهيئة العليا لشؤون الأسرى أن المفاوضات ما بين الشيخ خضر عدنان والنيابة العامة لا تزال مستمرة حتى الآن، مشيرا إلى بعض الحلحلة التي قد تفضي إلى حل في الساعات المقبلة.

وقال لفلسطين اليوم:« نحن ننتظر ردا من النيابة العامة للرد على مطلب الشيخ خضر بالإفراج عنه قبل عيد الفطر ». وبحسب قراقع أن لا ضمانه ولا أمان للجانب الإسرائيلي التي قد تنسف المفاوضات في أيه لحظة.

وكانت النيابة العامة رفضت طلبا للشيخ خضر بالإفراج الفوري عنه وفك إضرابه في بيته، فيما تجري المفاوضات الأن وبموافقة خضر على الإفراج عنه قبل عيد الفطر، وبمدة لا تتجازر 14 /تموز المقبل.

ويدخل الشيخ خضر عدنان يومه 52 بالإضراب عن الطعام وسط تردي كبير بحالته الصحية، ومخاوف من وصوله لليوم 55 بالإضراب الذي لا يتنازل فيه أيه مدعمات ولا أملاح.