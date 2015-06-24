الاحتلال يزعم: السلطة ترفض التسهيلات المقدمة للفلسطينيين خلال رمضان

اتهمت ما تسمى بـــ « وزارة الامن الداخلي » بحكومة الاحتلال، السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس برفضهما التسهيلات التي أقرتها « اسرائيل » خلال شهر رمضان المبارك.

و بحسب الاذاعة العبرية فان هذه التسهيلات كانت تتمثل بالسماح للمصلين المسلمين الفلسطينيين بالتوجه الى القدس بحافلات للمشاركة في صلاة الجمعة في المسجد الاقصى دون اجراء اي عمليات تفتيش في المعابر والحواجز الأمنية .

ووجه ما يسمى بـــ « منسق اعمال الحكومة » في الأراضي الفلسطينية يوؤاف مردخاي اتهامات مماثلة الى السلطة الفلسطينية مشيرا الى انها رفضت التعامل مع الجوانب الادارية الخاصة بنقل المصلين الفلسطينيين الى الحرم القدسي الشريف.

و قال مردخاي ان هذه هي المرة الاولى منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو التي تسمح فيها « اسرائيل » بتوجه حافلات فلسطينية مباشرة الى المسجد الاقصى لغرض الصلاة.