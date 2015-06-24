جمعية أرض السلام توزع 400 سلة غذائية للأسر الفقيرة بغزة

وزعت جمعية أرض السلام للتمنية والتطوير المجتمعي اليوم الأربعاء، 400 سلة غذائية لنحو 400 أسرة فقيرة في محافظة غزة كمرحلة أولى من المشروع الذي سيشمل كافة محافظات قطاع غزة في شهر رمضان الفضيل.

وقال مدير الجمعية م. علاء الغفير: « إن السلة الغذائية التي تم توزيعها مقدمة من منظمة الرباط التركية للأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة غزة » متمنياً أن تواصل المنظمة دعم الأسر المحتاجة لتشمل كافة محافظات قطاع غزة.

وأكد الغفير لمراسلنا، بأن الشعب التركي بكافة مؤسساته الخيرية يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المناسبات خاصة في تقديم الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة من أجل الوقوف أمام التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح بأن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعيشون على المساعدات الغذائية التي تقدمها الجمعيات الخيرية، مبيناً أن نحو 200 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر وهي بحاجة ماسة إلى تقديم ما يلزمها خلال الشهر الفضيل ونسأل الله القبول.

وأضاف الغفير: « أن الجمعية أطلقت منذ بداية شهر رمضان حملة تكافل الخير وهي تسير وفق برنامج طارئ يستهدف كافة الأسر الفلسطينية الفقيرة والمحتاجة دون استثناء »، مشيراً إلى أن الجمعية قامت بتوزيع 3 آلاف (كرتونة تمر) على أسر الشهداء والأسر الفقيرة بداية الشهر الفضيل.

وفيما يتعلق بمشاريع الجمعية خلال الشهر الفضيل قال الغفير: "وزعت الجمعية اليوم الأربعاء، 400 سلة غذائية على 400 أسرة فقيرة وستقوم اليوم بإفطار نحو 1300 صائم شرق مدينة غزة بمنطقة (الشعف والتفاح والشجاعية) ضمن الحملة التي ستستهدف إطعام نحو 5 ألاف صائم، وفي العشرة الأواخر من رمضان ستقدم الجمعية كسوة فقير ستتركز على الأسر الفقيرة والأيتام، وفي نهاية الشهر ستوزع الجمعية عيدية العيد.

وبين الغفير أن الجمعية لا تتوانى في تقديم يد العون والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة، وتقوم الجمعية ليل نهار في البحث عن ممولين لمشاريع الدعم والمساعدة، داعياً إلى تضافر جهود كل المؤسسات في البحث عن ممولين للأسر المحتاجة للتخفيف عن كاهل شعبنا المحاصر.



















































