القبض على شبكة لصوص دراجات نارية في خانيونس

أعلنت المباحث العامة بالشرطة في محافظة خانيونس أنها تمكنت من إلقاء القبض على شبكة لصوص سرقت العديد من الدراجات النارية.

وأكد النقيب إبراهيم زقوت مدير مباحث قسم البلد أنه وردت إليهم إشارة من العمليات المركزية مفادها وجود أشخاص داخل سوق الدراجات النارية بخانيونس يُشتبه أنهم يقومون ببيع دراجات نارية مسروقة.

وذكر أنه بعد تلقي الإشارة تحركت قوة من المباحث إلى المكان المذكور وعاينت المكان وتابعت الأشخاص المشتبه بهم.

وأوضح زقوت أنه تم عمل كمين محكم تم خلاله إلقاء القبض على كلاً من المدعو (ع . م) من سكان المنطقة الوسطى، والمدعو(أ . ك) والمدعو (م . ه) وهما من سكان غزة الشجاعية, بالإضافة إلى ضبط دراجتين من نوع حلاوة « تايجر » بحوزتهم.

وبين أن المُتهمين اعترفوا - خلال استجوابهم- بشرائهم دراجات نارية مسروقة وهم على علم أنها مسروقة بثمنٍ بخس وزهيد من المدعو(أ . ك) والذي كان بدوره يقوم بسرقتها وبيعها لهم ليقوموا بالتصرف بها في محافظات أخرى.

ولفت أنهم اعترفوا أيضاً بوجود شخصين آخرين يقومان بسرقة دراجات نارية ويقومان بإعطائها لهم لكي يبيعونها وهم المدعو (هــ . س)، والمدعو (ب . ع).

وأشار زقوت إلى أن المذكورين يسرقون الدراجات النارية والتكاتك ويقومون بتغيير ملامحها من « رقم شصي » أو علامات مميزة فيها لبيعها بسهولة دون معرفتها، مؤكداً إقرارهم بوجود 10 دراجات نارية وتكاتك بحوزتهم.

وأكد أنهم سلموا المُتهمين والمضبوطات إلى مباحث التحقيق المركزي لاستكمال التحقيقات معهم وإلقاء القبض على باقي الشبكة وتقديمهم للعدالة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.