إصابات واعتقال 3 أطفال في مواجهات ليلية بأحياءٍ مقدسية

اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء أمس ثلاثة أطفال وأصابت عشرات المواطنين خلال مواجهات شهدتها العديد من أحياء مدينة القدس وبلدتها القديمة.

وتمكنت عناصر من وحدة 'المستعربين' بقوات الاحتلال من اعتقال ثلاثة أطفال قاصرين من حي الصوانة قرب سور القدس التاريخي بزعم القائهم زجاجات حارقة على البؤرة الاستيطانية في الحي والمعروفة باسم 'بيت أورط'.

ونقلت مصادر محلية، عن شهود عيان تأكيدهم بأن الاعتقالات جاءت عقب اقتحام قواتٍ كبيرة من جنود الاحتلال والمستعربين للحي، واندلاع مواجهات عنيفة استخدمت فيها قوات الاحتلال بكثافة القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع، ورد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة.

كما اندلعت مواجهات محدودة في حي جبل الزيتون/ الطور المُطل على القدس القديمة، ألقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت بكثافة نحو الشبان لتفريقهم.

وتجددت الليلة الماضية المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في باحة باب العامود (أحد أشهر بوابات القدس القديمة) وامتدت الى شارع السلطان سليمان وباب الساهرة ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما شهدت العديد من أحياء سلوان جنوب الاقصى المبارك وبلدة العيسوية وسط القدس مواجهات موازية ومتفرقة امتدت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

تجدر الاشارة الى أن قوات الاحتلال نصبت- ولأول مرة- منصات حديدية مرتفعة لجنودها عند باب العامود وسط القدس تخوفا من عمليات الطعن.