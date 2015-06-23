الاحتلال يعتقل خمسة شبان في بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلمت ثلاثة آخرين في المدينة بلاغات لمراجعة مخابراته.

وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد ايمن ابو غوش (19 عاما)، ومحمد ايمن تبو غوش، وحمزه ابراهيم ملش (22 عاما)، واسماعيل احمد صقر (21 عاما)، ومنجد ابو عكر، بعد دهم منازلهم في المخيم وتفتيشها.

وفي مدينة بيت لحم، سلمت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة اشرف محمد كوازبه (42 عاما)، وحسن اشرف كوازبه (20 عاما)، ومحمد اشرف كوازبه (22 عاما)، بلاغات لمراجعة المخابرات الإسرائيلية في مجمع مستوطنة 'غوش عتصيون' جنوب بيت لحم.