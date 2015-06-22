مصرع طفل بحادث سير في اليامون غرب جنين ” مساء اليوم “

لقي الطفل شادي سامر حمدان سمودي 11 عاما مصرعه ، مساء اليوم ، اثر حادث سير في بلدة اليامون غرب جنين .

واوضح بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة لـ”وفا ” ، بان غرفة العمليات تلقت بلاغا من مركز شرطة اليامون حول وقوع حادث سير في البلدة غرب جنين وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث والاسعاف الى المكان وتم نقل الطفل الى المشفى الحكومي في المدينة حيث فارق الحياة.

واضاف البيان بان خبراء الحوادث فتحوا تحقيقا بالحادث حيث تبين بان الجرار الزراعي كان يجر عربة سقط الطفل اسفلها حيث كان يجلس بجانب السائق

واكد البيان بانه تم التحفظ على السائق والجرار الزراعي لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول واحالة الملف الى النيابة العامة جهة الاختصاص .

من جانبه ناشد العقيد علي القيمري مدير شرطة المحافظة المواطنين بالالتزام بشروط السلامة العامة بشكل عام وسائقي المركبات الزراعية بشكل خاص حفاظا على ارواحهم التي هي اغلى ما نملك .