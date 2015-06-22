الانتهاء من حفر نفق ضخم على الحدود الفلسطينية المصرية

كشفت مصادر عسكرية مصرية بان قوات حرس الحدود وسلاح المهندسين بالجيش المصري تمكنوا من حفر خندق كبير على طول الحدود مع قطاع غزة بمدينة رفح المصرية .

ويبعد الخندق المحفور عن خط الحدود مع قطاع غزة بحوالي الفي متر وبلغ عمق الخندق المحفور حوالي 20 مترا وعرضه 10 امتار وتم نشر قوات من حرس الحدود بطول الخندق .

وتسبب الخندق المحفور في منع وصول السيارات المحملة بالبضائع لمنطقة الانفاق الحدودية الخلفية خاصة الوصول للانفاق المحفورة بطول 1500 متر والفي متر.واضافت المصادر ان سلاح المهندسين في طريقة الى تعميق الخندق لاكثر من 30 متر عمق حتى الوصول للمياه الجوفية كما شكل الخندق المحفور مانعا استرايجيا كبيرا للجيش المصري في مواجهة الانفاق كما ستقوم قوات الجيش ببناء ابراج مراقبة بطول الخندق المحفور الموازي لخط الحدود مع غزة.

وتابعت المصادر ان قوات الجيش المصري حصرت حتى الان قرابة الف منزل بالمرحلة الثالثة المستهدف اخلاؤها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك لتوسيع المنطقة العازلة على حدود غزة لتصل الى 1500 متر عمق في اطار خطة الدولة لاخلاء 5 الاف متر بطول الحدود مع غزة في محاولة للقضاء على الانفاق.ودمرت السلطات المصرية مئات الأنفاق على طول الحدود المصرية مع القطاع، والتي يستعملها سكانه لجلب البضائع والمواد الأساسية وخاصة المواد التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها للقطاع.