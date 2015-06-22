ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

احمد بحر: نحذر الاحتلال من مغبة ما سيحصل للشيخ عدنان ونطالب المقاومة بالتدخل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:29 - 22 يونيو 2015
مشاركة

حذر النائب الأول في المجلس التشريعي الاحتلال من مغبة ما سيحصل للشيخ خضر عدنان جراء استمراره في الإضراب المستمر عن الطعام منذ 49 يوماً .

وقال النائب بحر خلال كلمة له اليوم الاثنين , أمام مقر الصليب الأحمر ان اضراب الشيخ خضر عدنان يرسم ملحمة من اجل حرية الاسرى , وليس من اجل حريته بل من اجل كرامة كل الشعب الفلسطيني .

وقال ان الشيخ عدنان يواصل تحديه للاحتلال ويقول للمحتل بكل صراحة « لن افك اضرابي عن الطعام الا شهيداً , او محرراً الى بيتي »

كما وبارك النائب بحر عمليات القنص والطعن التي تجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مطالباً المقاومة الفلسطينية في كل مكان بالتدخل والتوحد من أجل نصرة الأقصى وتحرير الأسرى، مؤكداً أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.

متعلقات