احمد بحر: نحذر الاحتلال من مغبة ما سيحصل للشيخ عدنان ونطالب المقاومة بالتدخل

حذر النائب الأول في المجلس التشريعي الاحتلال من مغبة ما سيحصل للشيخ خضر عدنان جراء استمراره في الإضراب المستمر عن الطعام منذ 49 يوماً .

وقال النائب بحر خلال كلمة له اليوم الاثنين , أمام مقر الصليب الأحمر ان اضراب الشيخ خضر عدنان يرسم ملحمة من اجل حرية الاسرى , وليس من اجل حريته بل من اجل كرامة كل الشعب الفلسطيني .

وقال ان الشيخ عدنان يواصل تحديه للاحتلال ويقول للمحتل بكل صراحة « لن افك اضرابي عن الطعام الا شهيداً , او محرراً الى بيتي »

كما وبارك النائب بحر عمليات القنص والطعن التي تجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مطالباً المقاومة الفلسطينية في كل مكان بالتدخل والتوحد من أجل نصرة الأقصى وتحرير الأسرى، مؤكداً أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.