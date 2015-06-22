الاحتلال يتراجع عن تسهيلات رمضان لسكان الضفة

تراجعت سلطات الاحتلال عن ما قالوا إنها تسهيلات منحت لفلسطيني الضفة المحتلة بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بعد العمليات التي جرت خلال اليومين الماضيين

هذا وأصدر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال وبالتشاور مع وزير جيشه موشي يعلون أمراً بإلغاء التسهيلات المزعومة، بالإضافة إلى إلغاء منح 500 فلسطيني تصاريح للسفر عبر مطار بن غوريون باللد.

وحسب القناة العبرية الثانية قالت: « العقوبات تشمل سحب تصاريح دخول الكيان التي منحت لسكان بلدة سعير شمالي الخليل والتي خرج منها منفذ عملية الطعن بالقدس أمس ».، هذا وتدرس حكومة الاحتلال القيام بإجراءات إضافية.

وكانت أجهزة الأمن « الإسرائيلية » أوصت اليوم بعدم سحب التسهيلات الممنوحة لفلسطينيي الضفة زاعمة أن هذا الأمر يساهم في تعزيز الاستقرار.

هذا وقد أصيب جندي من قوات « حرس الحدود » بجراح خطرة أمس الأحد بعد طعنه من قبل شاب من بلدة سعير من الخليل أمام باب العامود بالقدس المحتلة.